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Аргументы недели

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Дипломатия на два фронта: как Баку «восстанавливает» отношения с РФ, отправляя трансформаторы в обесточенный Киев

Дипломатия на два фронта: как Баку «восстанавливает» отношения с РФ, отправляя трансформаторы в обесточенный Киев

Пока украинская столица погружается во мрак из-за методичных и высокоточных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре, на помощь киевскому режиму спешит неожиданный, но вполне предсказуемый «друг».

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