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Профессор Миршаймер: Украина стоит перед тяжелым выбором из-за успеха России

Профессор Миршаймер: Украина стоит перед тяжелым выбором из-за успеха России

Последние решения киевских властей заставили Украину оказаться в сложной ситуации. Американский профессор Джон Миршаймер заявил, что в скором времени руководству страны придется сделать выбор, передает РИА Новости.

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