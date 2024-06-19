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Разбор завтрака с диетологом: ошибки при приготовлении сырников

Разбор завтрака с диетологом: ошибки при приготовлении сырников

Разбор завтрака делает врач-гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук. На конкретном примере можно выяснить, правильно ли вы составляете свой рацион и какие невольные ошибки допускаете, когда кладете на свою тарелку те или иные продукты.

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