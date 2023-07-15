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Моментальный паяльник из клеевого пистолета и энергосберегающей лампы

Моментальный паяльник из клеевого пистолета и энергосберегающей лампы

Паяльник с моментальным нагревом подходит для работы с небольшими деталями и сплавами. При использовании этого прибора экономится время и энергозатраты на пайку.

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Комментарии
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Гурбангулы
стоимость трудозатрат и комплектующих в два раза больше стоимости готового паяльника!
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12 час.

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