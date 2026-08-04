ФАС завела новые дела на рынке топлива и выдала предупреждения АЗС

Региональные подразделения Федеральной антимонопольной службы России начали разбирательства в связи с неоправданным удорожанием горючего, а также направили официальные предписания в адрес компаний в ряде субъектов федерации.
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