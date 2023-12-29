Стоимость акций Nintendo достигла исторического максимума — прошлый рекорд дер...

Стоимость акций Nintendo достигла исторического максимума — прошлый рекорд держался с 2007 годаАвтор издания Bloomberg Геройд Рейди (Gearoid Reidy) обратил внимание, что в последний день торгов 2023 года цена акций японского платформодержателя Nintendo достигла исторического максимума.
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