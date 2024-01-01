«Крепкого здоровья, удачи!» — Заворотнюк поздравила всех с Новым годом

Анна Заворотнюк часто выходит на связь с подписчиками. Многие из них уже не представляют и дня без комментариев и рассказов Ани, а также рубрики «Вопрос-ответ», которую она часто транслирует на своей страничке.
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