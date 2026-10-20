“House Republicans are quietly scaling back hopes for the 10-seat boost they sought from redistricting nationwide, amid a souring political climate and polls showing a collapse in GOP support among Latino voters in Texas and Florida,” Axios reports.
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