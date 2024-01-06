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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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ASRock готовит к выпуску монитор с частотой обновления 520 Гц ASRock представит на в...

ASRock готовит к выпуску монитор с частотой обновления 520 Гц ASRock представит на в...

ASRock готовит к выпуску монитор с частотой обновления 520 ГцASRock представит на выставке CES 2024 несколько мониторов с передовыми техническими характеристиками, включая высокоскоростную модель для профессионального киберспорта, которая получит частоту обновления 520 Гц.

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