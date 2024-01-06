ASRock готовит к выпуску монитор с частотой обновления 520 Гц ASRock представит на в...

ASRock готовит к выпуску монитор с частотой обновления 520 ГцASRock представит на выставке CES 2024 несколько мониторов с передовыми техническими характеристиками, включая высокоскоростную модель для профессионального киберспорта, которая получит частоту обновления 520 Гц.