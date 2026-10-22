Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства лично вручил бывшим вице-премьерам Дмитрию Григоренко и Виталию Савельеву ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС России поразил...
- Горят заводы, объ...
- Украинский самоле...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым