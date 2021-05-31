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Китай усиливает регулирование и надзор за незаконным музыкальным контентом

“Новости Китая” о незаконном контенте в Китае   Китай усилил свой надзор и правоохранительные усилия в отношении незаконного музыкального контента, чтобы стимулировать свою культурную индустрию, сообщило в пятницу Министерство культуры и туризма.

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