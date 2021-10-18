Незаконный отбор российского газа Киевом практически неизбежен

Отопительный сезон 2021/2022 будет крайне сложным для Украины. Об этом в ходе ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканале «Україна», под названием «Газовий терор: як вижити цієї зими?», рассуждали украинские политики, чиновники и эксперты.
Отопительный сезон 2021/2022 будет крайне сложным для Украины. Об этом в ходе ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканале «Україна», под названием «Газовий терор: як вижити цієї зими?», рассуждали украинские политики, чиновники и эксперты.
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