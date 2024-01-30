Политнавигатор Запад не собирается поддерживать Киев столько, сколько Россия готова воевать, а, значит, в скором времени, если Владимир Зеленский не предоставит плана конкретных действий, Украину ждёт «очень печальная история».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии