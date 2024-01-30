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Киевский журналист: «За Украину решат без Украины. Ждём зашкварных заявлений»

Киевский журналист: «За Украину решат без Украины. Ждём зашкварных заявлений»

Политнавигатор Запад не собирается поддерживать Киев столько, сколько Россия готова воевать, а, значит, в скором времени, если Владимир Зеленский не предоставит плана конкретных действий, Украину ждёт «очень печальная история».

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