На затонувшем корабле обнаружены уникальные артефакты

Последние исследования, проведенные в мае прошлого года, под руководством профессора Йохана Реннби из Университета Седерторна и кандидата наук Рольфа Варминга из Стокгольмского университета, позволили обнаружить дополнительные части останков корабля.
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