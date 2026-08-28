95% школьных автобусов в Удмуртии удалось обеспечить топливом перед 1 сентября

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки 27 августа было реализовано 1436 тонн топлива, из которого 843 тонны пришлось на бензин.
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