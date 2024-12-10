На Украине арестовали самолеты связанной с Коломойским компании

Бюро экономической безопасности Украины в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестовало семь самолетов, которые принадлежат компании, связанной с бизнесменами Игорем Коломойским (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Геннадием Боголюбовым.