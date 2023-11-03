Более 400 вопросов москвичей в день смогли решать благодаря «Электронному дому»

Каждый день в Москве удается закрывать свыше 400 вопросов от пользователей «Электронного дома». Жители на платформе оставляют заявки о недочетах в квартире, подъезде или во дворе, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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