Пациент потребовал 3 млн рублей от больницы из-за марлевой салфетки после операции В Курской области пациент Фатежской центральной районной больницы обратился в суд с требованием взыскать с медучреждения 3 млн рублей компенсации.
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