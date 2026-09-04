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Зампостпреда при ООН указала, что Крым является частью России

Зампостпреда при ООН указала, что Крым является частью России

Крым и другие территории, упомянутые делегациями ряда стран в ходе обсуждения проекции Equal Earth, входят в состав Российской Федерации.

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