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Италия нанесла 32 удара в домашнем матче с Северной Македонией. Гости выиграли 1:0, пробив 4 раза

Италия уступила Северной Македонии (0:1), несмотря на статистическое превосходство. Команда Роберто Манчини, выступавшая дома в рамках стыков ЧМ-2022, пробила по воротам соперника 32 раза, 16 ударов – из пределов штрафной площади.

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