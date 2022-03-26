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Ди Мария забил гол и ассистировал Месси в игре с Венесуэлой. У Анхеля не было результативных действий в 8 матчах

Полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария забил гол и сделал результативную передачу в матче отбора ЧМ-2022 с Венесуэлой (3:0), ассистировав Лионелю Месси.

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