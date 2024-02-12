СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ
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СТРОГИНСКИЕ ВЕСТИ

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  • Владимир Александрович Семенов
    откуда у наших журналистов такая патологическая безграмотность? Населённые пункты, как и названия стран, оканчивающие...Участники пешеход...
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В центре «Строгино» открылся курс разработки сайтов

В центре «Строгино» открыт дополнительный набор детей от 12 до 18 лет на курс «Основы web-разработки»  «Учащиеся познакомятся с процессом разработки сайтов:  пройдут путь от создания макетов, разработки схем до верстки собственных лендингов и сайтов, изучат верстку HTML/CSS, освоят язык программирования JavaScript, познакомятся с принципами работы сервера, рассмотрят файлы и базы данных, поработают с графическими макетами в редакторе Figma, создадут выразительную и доступную разметку, будут искать способы оптимизации кода и подготовят проект под публикацию», – рассказали организаторы.

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