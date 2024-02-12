В центре «Строгино» открылся курс разработки сайтов

В центре «Строгино» открыт дополнительный набор детей от 12 до 18 лет на курс «Основы web-разработки» «Учащиеся познакомятся с процессом разработки сайтов: пройдут путь от создания макетов, разработки схем до верстки собственных лендингов и сайтов, изучат верстку HTML/CSS, освоят язык программирования JavaScript, познакомятся с принципами работы сервера, рассмотрят файлы и базы данных, поработают с графическими макетами в редакторе Figma, создадут выразительную и доступную разметку, будут искать способы оптимизации кода и подготовят проект под публикацию», – рассказали организаторы.