Глава спецслужбы «Хезболлы» выжил при ударах ЦАХАЛ по Бейруту — Al Mayadeen

Вафик Сафа, глава спецслужбы ливанского движения «Хезболла», выжил при ударе армии Израиля по Бейруту, хотя, предположительно, являлся главной целью этого удара, со ссылкой на источник в движении 10 октября сообщил телеканал Al Mayadeen.