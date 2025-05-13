МВД перечислило категории данных, запрещенных к передаче третьим лицам

Киберполиция напомнила о важности сохранения конфиденциальности определенных данных, чтобы избежать.Киберполиция напомнила о важности сохранения конфиденциальности определенных данных, чтобы избежать риска стать жертвой мошенников.
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