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Парламентская газета

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Что изменится в жизни призывников в 2024 году

Что изменится в жизни призывников в 2024 году

Увеличенный призывной возраст, реестр воинского учета, новая система штрафов и ограничения для уклонистов — в следующем году во время весеннего призыва будущим срочникам в России придется столкнуться с целым рядом нововведений.

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