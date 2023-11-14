Что изменится в жизни призывников в 2024 году

Увеличенный призывной возраст, реестр воинского учета, новая система штрафов и ограничения для уклонистов — в следующем году во время весеннего призыва будущим срочникам в России придется столкнуться с целым рядом нововведений.
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