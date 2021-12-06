Всё по Дели: чем завершились переговоры Путина с Моди в Индии

Позиции Москвы и Нью-Дели совпадают по многим вопросам на международной арене. Об этом Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая завершилась подписанием пакета соглашений в самых разных областях.