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Всё по Дели: чем завершились переговоры Путина с Моди в Индии

Всё по Дели: чем завершились переговоры Путина с Моди в Индии

Позиции Москвы и Нью-Дели совпадают по многим вопросам на международной арене. Об этом Владимир Путин заявил 6 декабря на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, которая завершилась подписанием пакета соглашений в самых разных областях.

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