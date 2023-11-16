Где и как зарядить электромобиль в СВАО

Бесплатные станции появятся ещё на нескольких улицах На Новосущёвской, Полярной, Широкой, Ярославской улицах, а также на улицах Добролюбова, Лескова, Алтуфьевском шоссе и на проспекте Мира готовятся открыть десяток новых зарядных станций для электромобилей в рамках проекта «Энергия Москвы».