Где и как зарядить электромобиль в СВАО

Бесплатные станции появятся ещё на нескольких улицах На Новосущёвской, Полярной, Широкой, Ярославской улицах, а также на улицах Добролюбова, Лескова, Алтуфьевском шоссе и на проспекте Мира готовятся открыть десяток новых зарядных станций для электромобилей в рамках проекта «Энергия Москвы».
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