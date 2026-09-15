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Стартовала регистрация на Межрегиональную олимпиаду школьников по арабскому языку

Стартовала регистрация на Межрегиональную олимпиаду школьников по арабскому языку

Открыт прием заявок на участие в Межрегиональной олимпиаде школьников по арабскому языку. Свои знания могут продемонстрировать ученики 5–11-х классов, владеющие арабским языком на уровне не ниже А2.

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