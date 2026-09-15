Стартовала регистрация на Межрегиональную олимпиаду школьников по арабскому языку

Открыт прием заявок на участие в Межрегиональной олимпиаде школьников по арабскому языку. Свои знания могут продемонстрировать ученики 5–11-х классов, владеющие арабским языком на уровне не ниже А2.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В России появится...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым