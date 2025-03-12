Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +18°, пасмурно• Севастополь: +15°, пасмурно• Ялта: +18°, пасмурно• Алушта: +19°, пасмурно• Евпатория: +12°, пасмурно• Саки: +14°, пасмурно• Бахчисарай: +17°, пасмурно• Джанкой: +19°, пасмурно• Судак: +13°, пасмурно• Феодосия: +14°.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии