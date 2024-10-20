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Мишустин выделил 6,8 млрд рублей на сохранение льготной ипотеки в селах

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 6,8 миллиардов рублей для сохранения программы льготной ипотеки в сельской местности и программы льготных кредитов на благоустройство домов.

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