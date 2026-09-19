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Криптовалютные акции восстановились после провала CLARITY Act

Криптовалютные акции восстановились после провала CLARITY Act

Акции компаний, связанных с криптовалютным рынком, резко выросли 18 сентября, отыгрывая потери после того, как Сенат США ранее не смог продвинуть законопроект CLARITY Act.

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