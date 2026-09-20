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Звезду сериала «Не родись красивой» Антипенко госпитализировали из театра

Звезду сериала «Не родись красивой» Антипенко госпитализировали из театра

Российский актер Григорий Антипенко, известный по роли Андрея Жданова в сериале «Не родись красивой», был экстренно госпитализирован прямо из театра им.

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