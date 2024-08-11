Юрий Семин прокомментировал победу "Краснодара" над московским ЦСКА в РПЛ

Юрий Семин высоко оценил матч "Краснодар" - ЦСКА (2:1), назвав его "непрерывной борьбой". По словам бывшего главного тренера сборной России, краснодарцы хорошо выглядят физически и имеют потенциал для дальнейшего роста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии