В Крыму назвали враньем слова Киева о подрыве «Северных потоков»

Слова властей Украины о своей непричастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» являются враньем и лицемерием, заявил в беседе с РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов.
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