Глава ДПФ Мальцев: подлодку "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава ВМФ России

Глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России.
Глава общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев сообщил, что тяжелый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта 941 "Дмитрий Донской" был выведен из боевого состава Военно-морского флота (ВМФ) России.
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