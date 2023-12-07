Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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С гиперзвуком в США происходят настоящие чудеса. "Тёмный орёл" категорически не летает. Самая перспективная программа ракет на грани провала.

С гиперзвуком в США происходят настоящие чудеса. "Тёмный орёл" категорически не летает. Самая перспективная программа ракет на грани провала.

Вот так игривая фантазия компьютерных художников из "Локхид Мартин" рисовала массовые пуски ракет "Dark Eagle" созданных в рамках программы Long Range Hypersonic Weapon.

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