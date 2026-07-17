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Газета.ру

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Греф: cо временем у каждого из нас появится свой агент или мультиагентная система

Греф: cо временем у каждого из нас появится свой агент или мультиагентная система

Развитие искусственного интеллекта в ближайшие годы приведет к формированию агентной экономики, при которой автономные ИИ-системы смогут выполнять значительную часть рабочих задач и взаимодействовать друг с другом без участия человека.

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