Вечеринка не для всех: инаугурация Трампа пройдет в закрытом помещении с ограниченным количеством гостей

Портал Axios сообщает, что намеченная на понедельник, 20 января инаугурация Дональда Трампа пройдет в закрытом помещении, что существенно изменяет планы обитателей Капитолийского холма – сенаторов и конгрессменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии