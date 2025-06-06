Пленный солдат из ВСУ рассказал, как оборонял развалины для отчета командования

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Пленный украинский военнослужащий Максим Суровцев рассказал, как вместе с сослуживцами из 101-й бригады теробороны ВСУ держал оборону разрушенного здания, которое было нужно только для отчетности командования.
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