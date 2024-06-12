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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 12 июня 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 12 июня 2024, полная версия

Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников, местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ.

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