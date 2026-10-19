Американские генералы изучают опыт СВО, чтобы научить войска скрываться и маневрировать под постоянным наблюдением противника, но в возможной войне с Китаем им придётся решать ещё одну проблему — как перебрасывать технику и снабжать подразделения между островами под угрозой ракетных ударов.