Источник РБК раскрыл, почему уволили генерала Анашкина

Генерал-полковник Геннадий Анашкин был снят с должности командующего группировкой войск «Юг». Смена на этом посту описывается как часть плановой ротации, сообщает на источник РБК, знакомый с кадровыми перестановками.
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