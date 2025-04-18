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«Не можем попасть в свои квартиры»: мигранты поселились в строящемся ЖК в Подмосковье и разгневали собственников

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