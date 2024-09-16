Мать удерживаемого в Газе российского заложника рассказала о содержании в плену

Мать последнего российского заложника, удерживаемого в секторе Газа, Александра Труфанова — Елена Труфанова — рассказала «Известиям» об условиях своего содержания в плену, где она столкнулась с острой нехваткой еды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии