Захочешь вкусняшку — и не так раскорячишься: смешные собаки ловят еду

Удовольствие, потеря, желание и боль. Вся палитра хорошо известных человеческих эмоций на морде у собаки — это удивительно и прекрасно, и это привлекло внимание немецкого фотографа Кристиана Филера (Christian Vieler), который специализируется на съемке собак.
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