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Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает

Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает

Фото: Горячий финский парень продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских". Но был убит ВС России Горячий финский парень по имени Юхо продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских".

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
не сделает  . вы вообще президента  слушаете  ?  мы первыми не будем   сказал он  .
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11 час.
Леонид Никулин
кто бы квакал как не саймс- нудный противный старикашка кем то продвинутый на тв...
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9 час.
Владимир Соловьев
&quot;Россия не хочет применять ядерное оружие. Россия говорит, что оно может быть применено только в самых крайних обстоятельствах.&quot; КАК В ДРАКЕ, КОГДА ЗАЩИЩАЮЩАЯСЯ СТОРОНА БЬЁТ НАПАДАЮЩЕГО ТЕМ, ЧТО ПОД РУКОЙ, ЧТО БЫ ЗАЩИТИТЬСЯ! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СИТУАТИВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАПАДАЮЩАЯ СТОРОНА НА РОССИЮ -  США И НАТО!
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7 час.

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