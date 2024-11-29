Фото: Горячий финский парень продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских". Но был убит ВС России Горячий финский парень по имени Юхо продал всё, чтобы участвовать в "сафари на русских".
Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает
Комментарии
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тн
татьяна неструева
не сделает . вы вообще президента слушаете ? мы первыми не будем сказал он .
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11 час.
Леонид Никулин
кто бы квакал как не саймс- нудный противный старикашка кем то продвинутый на тв...
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9 час.
Владимир Соловьев
"Россия не хочет применять ядерное оружие. Россия говорит, что оно может быть применено только в самых крайних обстоятельствах." КАК В ДРАКЕ, КОГДА ЗАЩИЩАЮЩАЯСЯ СТОРОНА БЬЁТ НАПАДАЮЩЕГО ТЕМ, ЧТО ПОД РУКОЙ, ЧТО БЫ ЗАЩИТИТЬСЯ! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СИТУАТИВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАПАДАЮЩАЯ СТОРОНА НА РОССИЮ - США И НАТО!
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7 час.
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