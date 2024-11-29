Дмитрий Саймс: Если ядерное оружие придётся применить, Россия это сделает

не сделает . вы вообще президента слушаете ? мы первыми не будем сказал он .

кто бы квакал как не саймс- нудный противный старикашка кем то продвинутый на тв...

Владимир Соловьев

"Россия не хочет применять ядерное оружие. Россия говорит, что оно может быть применено только в самых крайних обстоятельствах." КАК В ДРАКЕ, КОГДА ЗАЩИЩАЮЩАЯСЯ СТОРОНА БЬЁТ НАПАДАЮЩЕГО ТЕМ, ЧТО ПОД РУКОЙ, ЧТО БЫ ЗАЩИТИТЬСЯ! ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СИТУАТИВНЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. В ДАННОМ СЛУЧАЕ НАПАДАЮЩАЯ СТОРОНА НА РОССИЮ - США И НАТО!