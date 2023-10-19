Русская армия уничтожила ангар с военной техникой ВСУ на Херсонщине

Бои в Херсонской области в минувшие сутки велись на всех трёх направлениях.Пресс-служба Министерства обороны России сообщила об уничтожении 120-мм миномётного расчёта ВСУ и обстрела позиций украинского подразделения русскими артиллеристами в островной зоне Херсонской области.