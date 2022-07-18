inkazan
MainБлогПроисшествияОбществоГородСпортЭкономикаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

inkazan

274 подписчика

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Любимое занятие бизнесмена-торгаша, найти якобы пустое место, всё там испохабить, на этом месте построить торговые пл...Челнинцы устроили...
  • Россиянин
    Что сан? Главное у батюшки в сердце Бог.Татарстанского св...
  • Нина Зинурова
    А почему арест применяться не будет!?? Убийца из особого класса,сделан из другого теста или что ??? Или в России- Зак...Челнинец пырнул з...

Казань ждут ливни и сильный ветер

Казань ждут ливни и сильный ветер

Вечером в понедельник, 18 июля, а также ночью и днем во вторник, 19 июля, в республике ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град и сильный ветер, скорость которого может достичь 15-20 метров в секунду, а при порывах — до 24 м/с.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх