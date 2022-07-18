Казань ждут ливни и сильный ветер

Вечером в понедельник, 18 июля, а также ночью и днем во вторник, 19 июля, в республике ожидаются грозы, сильные дожди, ливни, град и сильный ветер, скорость которого может достичь 15-20 метров в секунду, а при порывах — до 24 м/с.