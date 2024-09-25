Гаджиев о «Динамо» Махачкала в РПЛ: «У нас коленки не дрожат. Команда оказалась готова к играм в лиге. Мы вели системную работу, сохранили костяк»

После 9 туров клуб из Дагестана занимает 9-е место в таблице Мир РПЛ с 10 очками. «Знаете, бывает такое, что ты выходишь против очень сильного соперника, у тебя начинают дрожать коленки, и ты играешь на 70-80% от своих возможностей.