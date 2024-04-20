Hardcore пожизненно отстранил пнувшего ринг-гёрл бойца ММА

Дисквалифицированы будут все участники массовой драки.Pr Scr youtube.com/живаясталь--> Hardcore пожизненно дисквалифицировал иранского бойца ММА Али Хейбати, после того как тот пнул ногой ринг-гёрл во время поединка, сообщает пресс-служба российский промоушена.
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